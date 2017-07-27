Рынок нефти 27 июля

Нефть не оставляет надежд развить успех. Недельная статистика по сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в США больше чем прогнозировалось стала хорошим поводом для развития позитивной динамики цен на «черное золото». Рынок определено в последнее время отдает предпочтение позитивным краткосрочным факторам. Одновременно с этим именно отсутствие более устойчивых, выраженных сигналов на более долгосрочном горизонте (в части балансировки рынка и эффективности ограничений дополнительного предложения), ограничивает потенциал более заметного роста цен. Текущие настроения на рынке, наряду со слабостью доллара на глобальных площадках открывают возможность протестировать Brent снизу границу даунканала в районе $52/bbl.