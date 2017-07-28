Рынок нефти 28 июля

Нефтяные цены выполнили «программу минимум», для дальнейших шагов необходимы новые сигналы. Brent закрепилась выше отметки в $50/bbl, после того как мониторинговый комитет по сделке ОПЕК+ добавил уверенности рынку в части реализации планов по балансировке рынка. Настойчивость ключевых игроков вопреки появлявшимся в последнее время сомнениям, позволила участникам рынка по новой переоценить перспективы данной кампании. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что успех ОПЕК+ не единоличный. Сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США, наряду с паузой в росте производства, внесли свой вклад в текущую ситуацию на рынке. Дальнейшая динамика рынка пока не очевидна. Для развития успеха необходимы дальнейшие устойчивые сигналы о сокращении запасов (= сохранении спроса) и одновременно высокой дисциплине по сделке. И если с первой частью в среднесрочной перспективе картина скорее будет формироваться в светлых тонах (до сентября запасы с большей вероятностью продолжат снижаться), то по вопросу дисциплины вся надежда на неформального лидера ОПЕК – Саудовскую Аравию. Так если силы убеждения окажется недостаточно, и при этом не будет большего самоограничения, то рынок вновь вернется к негативу, тем более что сланцевики все еще полны сил. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $50-52/bbl, фокус на данные от Baker Hughes по числу буровых.