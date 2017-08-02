Рынок нефти 2 августа

Нефть дешевеет на слабых отраслевых данных. Накануне агентства Reuters и Bloomberg опубликовали ежемесячные опросы аналитиков о состоянии рынка нефти, оба из которых указали на увеличение объемов производства ОПЕК по итогам июля. Хотя данные еще подлежат ревизии и заметно расходятся (месячный прирост по данным Bloomberg +210 mn bbl/d, Reuters +90 mn bbl/d), а также практически приходятся на сезонный пик производства, рынок однозначно воспринял эти новости как негатив. К слову основным раздражителем вновь стала Ливия, чей рост производства за июль составил +180 mn bbl/d. Впрочем, реакция рынка выглядит вполне логичной. Стоит напомнить, что еще до встречи мониторинговой группы ОПЕК+ в Санкт-Петербурге (24/04) новостной фон о неустойчивости соглашения и ее низкой эффективности всякий раз подрывал оптимизм на рынке. Ранее мы высказывали предположение о том, что позитивный импульс будет сохранении лишь при условии того, что сезонные новости продолжат подпитывать рынок оптимизмов о дальнейшей балансировке рынка. Однако и здесь сохраняются вызовы. Так вчерашний отчет API указал на недельный рост запасов нефти (+1,78 mn bbl), при этом запасы бензина и дистиллятов сократились (-4.83 и -1.23 mn bbl, соответственно). В итоге рынок остается «тонким» и весьма чувствительным с негативным сигналам. Сегодня фокус на данных от Минэнерго США (17.30 мск). Brent с большей вероятностью будет торговаться на отметках $50.5-52.