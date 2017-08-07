Рынок нефти 7 августа

Нефть сохраняет шансы на рост. Текущая неделя обещает стать весьма насыщенной для нефтяного рынка с точки зрения информационных потоков. Сегодня стартует заседание технического комитета ОПЕК+ под председательством РФ и Кувейта, на котором участники сделки будут рассматривать причины отклонения от планов по сокращению добычи. С учетом того, что эффективность соглашения ОПЕК+ занимает ключевое место при формировании ожиданий рынка, на наш взгляд наиболее вероятны сигналы «ястребиного» характера, указывающие на позиции неформальных лидеров максимально приблизиться к 100% эффективности. Что же касается практических шагов и наличия рычагов воздействия на участников, которые не следуют соглашениям, то этот вопрос будет перенесен рынком на будущее. На фоне этого Brent может получить дополнительную поддержку. Дополнительно на неделе будут выходить ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА. С учетом того, что рынок уже «включил» в цены июльское повышение добычи со стороны ОПЕК, мы не ожидаем заметной реакции рынка на фактические данные, при условии того, что они не окажутся заметно хуже предварительных. В целом же рынок продолжает поддерживаться данными о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, однако всякий раз с оглядкой на то, что данная динамика носит, прежде всего, сезонный характер. Тем не менее, замедление активности со стороны американских сланцевиков в части буровой активности и настойчивость участников сделки ОПЕК+ позволяют повысить надежды на то, что формирующаяся динамика выйдет за пределы сезонности. Краткосрочно Brent $50-53.