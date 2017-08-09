Рынок нефти 9 августа

Нефть сдержанно прибавляет в ходе утренних торгов в ожидании данных от Минэнерго США. Статистика от API накануне отразила снижение запасов нефти в США по итогам недели на 7.8 mn bbl, при этом запасы бензина выросли на 1.5 mn bbl. Динамика сезонного сокращения запасов продолжает поддерживать оптимизм на рынке. Однако более отдаленная перспектива балансировки рынка всякий раз напоминает о себе. Основными раздражителями рынка остаются два фактора – устойчивость добычи в США и дисциплина участников в рамках сделки ОПЕК+. Накануне Минэнерго США, хотя и незначительно, но в очередной раз повысило прогноз по добыче нефти на текущий год. Согласно ожиданиям средний уровень добычи составит 9.35 mn bbl/d (ранее 9.33 mn bbl/d). Касательно встречи технического комитета ОПЕК+ стоит отметить, что принципиально новых данных рынок не получил. Таким образом уровни $53-54 пока выступают «потолком» для Brent.