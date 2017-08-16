Рынок нефти 16 августа

Позитивные сезонные данные оказывают краткосрочную поддержку нефти. Опубликованные накануне предварительные данные по запасам от Института нефти США продемонстрировали рекордное сокращение (-9.2 mn bbl вместо ожидавшихся -0.5 mn bbl), что оказало поддержку нефтяным котировкам. Сегодня рынок будет ждать подтверждения предварительных данных в официальной статистике от Минэнерго США (17:00), что может стать поводом для сохранения восходящей динамики цен на нефть сегодня. Тем не менее, сезонный характер данного сокращения не дает рынкам повода для устойчивого оптимизма, поскольку влияние данного фактора начнет ослабевать уже в октябре. Вместе с тем, среднесрочно росту цен на нефть будут по-прежнему мешать рост добычи в США и снижающаяся дисциплина в рамках сделки ОПЕК+. Краткосрочный ориентир по Brent 50-53.