Рынок нефти 21 августа

Нефть временно подорожала после сокращения количества буровых установок в США. Нефть существенно подорожала в пятницу, вернувшись на отметку выше 52$/bbl. Росту способствовало сокращение количества буровых установок на 5 единиц в США за прошедшую неделю. Тем не менее, данный фактор способен лишь временно поддержать нефтяные котировки, поскольку изменение количества буровых установок влияет на объемы добычи нефти в США с лагом в 6-9 месяцев. В то же время действие временного позитивного фактора для нефти, связанного с сокращением запасов, начнет ослабевать в конце сентября. Таким образом, в среднесрочной перспективе достаточно сложно надеяться на устойчивый рост цены на нефть. Краткосрочный ориентир по Brent 51.5-53.5.