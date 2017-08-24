Рынок нефти 24 августа

Нефть заметно подорожала, отреагировав на позитивные данные о запасах в США. Накануне Минэнерго сообщило об очередном сокращении запасов сырой нефти на 3,3 mn bbl (в рамках ожиданий рынка). В отличие от предыдущих 2 недель также сократились запасы бензина, что было воспринято рынком позитивно. Наблюдаемое сокращение запасов более существенно, чем в прошлом году. Текущее значение (463 mn bbl) уже ниже прошлогоднего минимума в 468 mn bbl, хотя потенциал для дальнейшего сокращения запасов сохраняется до конца октября. Дополнительным временным фактором поддержки для нефти выступает приостановка работы крупнейшего месторождения в Ливии, где дневные объемы добычи составляют 0,28 mn bbl. В течение нескольких следующих дней влияние на рынок также будет оказывать информация о надвигающемся урагане в Мексиканском заливе, который может спровоцировать закрытие платформ. На этом фоне цена на нефть в ближайшие дни может продолжить движение вверх. Краткосрочный ориентир по Brent 50-53.