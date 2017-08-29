Рынок нефти 29 августа

Нефть сдержанно сдает позиции, несмотря на предварительные оценки о недельном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также информации о рассмотрении саудовской и российской сторонами вопроса о продлении соглашения ОПЕК+ до конца июня. Давление на котировки с большей вероятностью оказывает переоценка рынком ситуации с ожиданиями по краткосрочному спросу в США. Традиционно в канун Дня независимости потребление углеводородов растет, однако природные катаклизмы текущего года скорее изменят привычную картину. Кроме того, есть опасения того, что данные от Минэнерго США на текущей неделе не смогут справедливо отобразить ситуацию по запасам, т.к. статистика будет искажена событиями, связанными с последствиями урагана Харви. Краткосрочно Brent $51.5-52.5/bbl, сегодня в фокусе данные от API.