Рынок нефти 30 августа

Данные о снижении запасов нефти в США и сокращение поставок из Ливии оказывают поддержку нефтяным ценам. В ходе утренних торгов цены на нефть плюсуют, Brent в районе $52/bbl. Накануне отчет Американского института нефти (API) отразил очередное снижение запасов сырой нефти. Согласно данным товарные запасы нефти сократились по итогам недели на 5,8 mn bbl, дистиллятов на 490 k bbl, при этом запасы бензина выросли на 480 k bbl. Стоит отметить, что статистика не учитывает период после обрушения стихии на Мексиканский залив. Т.о. рынок вряд ли будет ощутимо закладываться на текущие данные, в т.ч. сегодняшние от Минэнерго США. Сокращение запасов в перспективе перекроется более низким потреблением из-за последствий урагана. Ситуация на рынке будет принимать более четкие очертания по мере того как стихия полностью сойдет на нет, и начнутся восстановительные работы. Пока же WTI под давлением на фоне сокращения ожиданий по потреблению. Информация о перебоях поставок из Ливии также не оказывает заметного продолжительного влияния на рынок. На фоне отмеченных противоречивых сигналов ожидаем сохранение повышенной волатильности, в то же время краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью сохранится на уровне $51.5-52.8/bbl.