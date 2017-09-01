Рынок нефти 1 сентября

Стоимость нефти Brent накануне подскочила более чем 4% на фоне сообщения о готовности Минэнерго США выделить НПЗ 1 mn bbl нефти из стратегического резерва. Стоит напомнить, что первоначально рынок смещал акценты на то, что нарушения в инфраструктуре после урагана «Харви» приведут к сокращению конечного спроса как со стороны НПЗ, так и со стороны конечных потребителей. В итоге нефтяные цены прибывали под определенным давлением, неопределенность в части сроков начала восстановления инфраструктуры и продолжающаяся непогода подогревали спекуляции на эту тему. В то же время упомянутый выше фактор (готовность поставок из стратегического резерва) побудил участников рынка пересмотреть свои позиции. По всей видимости, такой сигнал был оценен как свидетельство краткосрочного дефицита не только бензина, но и самой нефти для продолжающих работу НПЗ. В итоге цены на «черное золото» отреагировали восстановлением до отметок $52+ (Brent). Однако стоит помнить и о том, что отложенные поставки нефти на мексиканский куст НПЗ со временем могут все же привести к возобновлению давления на цены. По оценке Bloomberg объем нефти в танкерах, которые ожидают разгрузки в районе Мексиканского залива, составляет 18.6 mn bbl. Brent краткосрочно видится на отметках $51.5-53.5/bbl. Сегодня в фокусе статистика по рынку труда в США и число буровых установок.