Рынок нефти 6 сентября
06.09.2017 12:46
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Рынок «черного золота» сохраняет оптимистичный настрой. Сигналы о повышении спроса на сырье со стороны НПЗ западного побережья США, наряду с заявлениями о готовности продлить соглашение ОПЕК+ еще на один квартал, перевешивают опасения потенциального навеса скопившегося предложения и последствий урагана Ирма. Сегодня в фокусе рынка данные о запасах нефти и нефтепродуктов от API, краткосрочные ориентиры для Brent сохраняются на отметках $51.5-53.5/bbl.
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