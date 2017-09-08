Рынок нефти 8 сентября

Нефтяные цены стабилизируются после роста на протяжении четырех последних сессий. Отчет Минэнерго США, выходивший накануне не оказал заметного влияния на рынок. Участники торгов проигнорировали рост запасов сырой нефти на 4.6 mn bbl, равно как и сокращение запасов бензина (-3.2 mn bbl) и дистиллятов (-1.4 mn bbl). Добыча также закономерно снизилась (-0.75 mn bbl/d) за отчетный период. Очевидно, что последствия урагана Харви вносят искажение в данные, в итоге рынок смещает фокус внимания на опережающие данные. В частности оценивается скорость восстановление пострадавшей инфраструктуры и объемы спроса со стороны НПЗ. Однако сезон ураганов продолжит вносить неразбериху в американскую статистику. Напомним, что на предстоящие выходные согласно прогнозу может прийтись очередной разгул стихии (приближающийся к Флориде ураган Ирма). В этой связи конечный спрос на энергоносители в краткосрочной перспективе может пострадать. Вместе с тем рынок продолжает подпитываться и более позитивными сигналами, в частности к текущему моменту свою готовность о расширении сроков действия сделки ОПЕК+ выразили Саудовская Аравия, РФ, Кувейт, Венесуэла, Ангола. Краткосрочно Brent $ 53.8-55.4. Сегодня во второй половине дня выйдут данные от Baker Hughes о числе буровых установок.