Рынок нефти 11 сентября

Нефтяные цены под умеренным давлением в ходе утренних торгов, Brent торгуется в районе $53.6/bbl. Вместе с тем сигналы о готовности при необходимости продлить сделку ОПЕК+ и ослабление стихии в США, оставляют шансы на сохранение оптимизма на рынке «черного золота». Снижение силы урана Ирма повышает ожидания рынка на предмет того, что перебоев в работе нефтяной инфраструктуры можно не опасаться. С учетом этого и постепенного возвращения к работе НПЗ на Мексиканском побережье, спрос на нефть, как ожидается, будет прибавлять. На текущей неделе в фокусе рынка будут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, которые также могут оказать поддержку нефтяным ценам. Предварительные данные о сокращении производства ОПЕК и др. участников сделки, а также сезон ураганов в США, с большой вероятностью найдут отражение в оценках предложения. При этом глобальное потребление сохраняет трек – медленный, но верный рост. Bret краткосрочно видится на отметках $53-54.5/bbl.