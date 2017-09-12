Рынок нефти 12 сентября

Нефтяные цены вновь под умеренным давлением, Brent ниже $53.5/bbl. Давление на «черное золото» с большей вероятностью оказывают переоценка рынком с последствиями ураганов в США, а также частично восстановление позиций американским долларом. В то же время внутри дня ситуация может измениться в позитивную сторону. В районе 14.00 мск ОПЕК опубликует свой отчет за август. Предварительные данные указывают на снижение объемов добычи, что наряду с настроем участников сделки ОПЕК+, как минимум создаст почву для сохранения цен на отметках $53-55/bbl в краткосрочной перспективе.