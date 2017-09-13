Рынок нефти 13 сентября

Нефтяные цены «плюсуют» на фоне позитивных отчетов ОПЕК и МЭА. Выходивший накануне отчет ОПЕК, и сегодняшний отчет МЭА отразили рост оптимизма в части спроса на нефть. В обоих случаях повышены прогнозы по текущий год. Кроме того, на рынок поступает информация о сохранении достаточно хорошей дисциплины по исполнению сделки ОПЕК+ и готовности продлить ее на заметно большие сроки, чем это планировалось ранее. С одной стороны этот факт подтверждает, что усилия ОПЕК+ менее эффективны, чем рассчитывалось, однако готовность сторон «оставаться в одной лодке» и понимание, что на текущий момент это единственный способ удерживать цены, дают результат. К слову по Нигерии, которая накануне отрицала возможность присоединиться к сделке, сегодня на рынок поступила информация со ссылкой на министра нефти Кувейта, что страна при достижении уровня в 1,8 mn bbl/d, все же примет приглашение к участию в соглашении. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США. Краткосрочные ориентиры по Brent $53.5-55/bbl.