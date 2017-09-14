Рынок нефти 14 сентября

Нефтяные цены пытаются закрепить успех, достигнутый накануне. После публикации достаточно оптимистичных ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА, а также данных о дисциплине в рамках сделки ОПЕК+, Brent впервые с апреля достигла уровня $55/bbl. При этом рынок достаточно сдержанно отреагировал на отчет Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти и восстановление производства. Данные все еще искажены последствиями ураганов, в этой связи их ценность на текущий момент не высока. В целом же стоит отметить, что с начала текущего месяца котировки «черного золота» прибавили немногим более 5%, отражая настроения участников сделки ОПЕК+ и поступающих сигналов о некотором ускорении конечного спроса. Из предстоящих значимых событий для рынка будет мониторинговая встреча, назначенная на 22/09. До этого ожидаем сохранение Brent на отметках $53-56/bbl.