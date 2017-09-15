Рынок нефти 15 сентября

Нефть берет передышку. Несмотря на то, что с начала текущей недели блок весьма позитивных для рынка новостей заметным образом подогрел оптимизм, участники рынка не спешат забегать слишком далеко вперед. Основной причиной того, что рынок все еще внимательно относится и не может полностью игнорировать «медвежьи» сигналы, является тот факт, что текущее замедление глобального производства может оказаться временным, в то время как повышение спроса выглядит весьма скромным. Именно поэтому на наш взгляд больший фокус внимания в среднесрочной перспективе сместится на детали соглашения ОПЕК+. Краткосрочные ориентиры по Brent $54-56/bbl.