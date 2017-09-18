Рынок нефти 18 сентября

Нефть сдержанно прибавляет на фоне сохранения оптимизма на рынке и данных о снижении числа буровых в США. Рынок продолжает с позитивом оценивать перспективы спроса на нефть после отчетов ОПЕК и МЭА, выходивших на минувшей неделе. Кроме того, поддержку ценам на «черное золото» оказывают сигналы от участников сделки ОПЕК+, которые в целом подтверждают готовность пролонгировать сделку при необходимости. Пятничные данные от Baker Hughes о снижении числа нефтяных буровых установок на 7 ед. (до 749) подкрепляют позитивную динамику. При этом стоит отметить, что сохранение неопределенности в части восстановления американской инфраструктуры и как следствие вопросы по дальнейшей динамике спроса / запасов, а также ряд других «медвежьих» сигналов, охлаждают оптимизм рынка. На текущей неделе ключевыми событиями для рынка выступят заседание ФРС и мониторинговая встреча ОПЕК+. Американский регулятор в большей вероятностью объявит о начале сужения баланса, что может придать определенную поддержку USD и краткосрочно сыграть против сырьевых активов. Что же касается встречи ОПЕК+, то здесь стоит отметить, что стороны постараются сохранить позитивный новостной фон, однако существенных изменений не ожидается. Краткосрочные ориентиры по Brent $55.4-56.4/bbl.