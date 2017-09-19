Рынок нефти 19 сентября

Нефтяные цены незначительно прибавляют в ходе утренних торгов. Позитив рынку придают заявления министра нефти Ирака о перспективах сделки ОПЕК+. Однако в целом стоит заметить, что участники рынка все больше предпочитают занять выжидательную позицию в преддверии решения ФРС по ставке, публикацией отчета Минэнерго США (ср.) и мониторинговой встречи ОПЕК+ (пт.). Предварительные данные (опрос Bloomberg) указывают на рост запасов нефти на 3 mn bbl по итогам минувшей недели. При этом необходимо отметить, что к текущему моменту загрузка НПЗ в США все еще остается ниже 80%, тогда как до урагана Харви показатель превышал 95%. Кроме того, согласно отчету Минэнерго США в октябре добыча нефти на основных сланцевых месторождениях достигнет рекордных 6.08 mn bbl/d, что впрочем, компенсируется снижением сентябрьских показателей. Иными словами, оптимизм на рынке мы по прежнему находим не устойчивым для дальнейшего ценового ралли. Краткосрочные ориентиры по Brent $54.5-56/bbl.