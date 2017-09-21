Рынок нефти 21 сентября

Нефтяные цены умеренно корректируются после обновления 5-мес. максимумов накануне, Brent при этом пытается удержать уровни $56+. Напомним, что технический комитет по сделке ОПЕК+ отчитался об исполнении соглашения по итогам августа на 116% против 94% в июле. Кроме того, рынок не оставляет надежд на дополнительный позитив от завтрашней министерской встречи на фоне сигналов о возможности рассмотреть дополнительное сокращение добычи. В целом стоит отметить, что позитив, связанный с изменениями ожиданий по балансировке рынка, продолжает поддерживать нефтяные цены. Вышедший отчет Минэнерго США, отразил рост запасов нефти на 4,6 mn bbl, при этом запасы бензина сократились на 2,1 mn bbl, дистиллятов на -5,7 mn bbl. Загрузка НПЗ и добыча продолжают восстановление. Пока рынки не фокусируются на данных из США, однако дальнейший рост запасов и производства вновь могут вызывать беспокойства рынка. Рост напряженности во взаимоотношениях на Ближнем Востоке (СА, ОАЭ vs Оман) пока не вызывает беспокойства. Ключевое событие недели – мониторинговая встреча ОПЕК+. Ориентиры по Brent $54.8-56.4/bbl.