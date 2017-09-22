Рынок нефти 22 сентября

Нефтяной рынок в ожидании итогов встречи мониторинговой комиссии по сделке ОПЕК+. К текущему моменту настрой рынка сохраняется достаточно позитивным несмотря на то, что сигналы в отношении дальнейших перспектив сделки противоречивы. Напомним, что ряд участников соглашения накануне высказывались о необходимости рассмотреть вопрос о продлении действующих ограничений за пределами марта 2018г. Основной предпосылкой для такого сценария выступает более медленное, чем ожидалось достижение таргета по снижению запасов. Однако, как бы банально это не звучало, для большей ясности, необходимо больше времени. Фактор неопределенности по американскому производству после ураганов, вопросы в части устойчивости спроса со стороны Китая, сезонные факторы - все это не позволяет на текущий момент говорить об устойчивых намерениях. С большей вероятностью по итогам сегодняшней встречи стороны сделки «оставят дверь открытой», сохраняя возможность дать ответ на этот вопрос позднее, по итогам ноябрьской встречи. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $ 55.8-57.2.