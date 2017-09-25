Рынок нефти 25 сентября

Рынок оценил итоги встречи ОПЕК+ сдержанным позитивом. Несмотря на то, что на текущем совещании ведущих нефтепроизводителей не было принято и озвучено принципиально новых решений, участники рынка предпочли сфокусироваться на позитиве. В качестве такового стали готовность Ливии и Нигерии заморозить и при необходимости даже сократить объемы собственного производства. Напомним, что обе страны находятся за периметром сделки и имеют возможность наращивать объемы собственной добычи без ограничений, что наряду с ростом активности сланцевиков в США выступает ключевым «спойлером» для эффективности усилий ОПЕК+. Помимо этого в очередной раз была подтверждена готовность расширить сроки действующего соглашения, при необходимости. Т.о. в раз можно констатировать, что стороны сделки ОПЕК+ остаются верны выбранной стратегии, и не готовы раньше времени «отпустить вожжи». Оценочно кампания отработала на половину. Так по итогам 10 мес. действия соглашения «излишки» запасов сократились на ~50% (превышение над 5-летним средним на начало составляло 340 mn bbl, против 170 mn bbl к сегодняшнему дню). Дополнительно позитивом для рынка стали данные о снижении числа буровых в США по итогам прошедшей недели до 3 мес. мин – 744 ед. (-5). Вместе с тем мы полагаем, что несмотря на сформировавшийся позитив, дальнейшее продвижение нефти вверх будет затруднительным. В противовес выступят восстановление части позиций американским долларом, отсутствие действительно новых данных фундаментального характера по рынку в пользу роста, сезонные факторы, опережение позитива по нефти в сравнении с прочими commodities. В итоге не исключаем коррекции в пределах 5%. Краткосрочно Brent $56.2-57.2