Рынок нефти 27 сентября

Нефть сдержанно снижается после ощутимого роста в предыдущие сессии. Очевидно, что ценовой всплеск не обусловлен и не будет поддержан в ближайшее время факторами фундаментального характера. Однако премия или ее дисконтирование по факту возможных перебоев поставок из Иракского Курдистана, будет зависеть от политического развития событий в регионе, а именно какой статус получат итоги референдума. Пока же неопределенность остается в ценах. Касательно прочих событий рынка стоит обратить внимание на противоречивость данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Здесь очевидно также потребуется дополнительное время для приведения статистки к «читабельному» виду. Сегодня в фокусе данные Минэнерго США, Brent краткосрочно $57.5-59.5 bbl/d.