Рынок нефти 28 сентября

Нефть торгуется без ощутимых изменений в утренние часы четверга. Накануне «черное золото» продолжило сдавать позиции, не имея на руках факторов, которые позволили бы закрепить успех предыдущего взлета цен. Новостной фон из Ирака нейтральный, всплеск негативных ожиданий по поводу возможных перебоев с поставками из северных провинций (территория автономии Курдистан) отступает, премия за данный риск дисконтируется. Помимо этого, данные от Минэнерго США указали на рост добычи и загрузки мощностей НПЗ, что и стало ключевым при определении дальнейшего поведения рынка. Краткосрочно с большей вероятностью ориентиром выступит динамика доллара на global FX, ожидания по Brent $57-58.5.