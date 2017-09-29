Рынок нефти 29 сентября

Нефтяные цены продолжают сползать вниз от максимальных отметок за последние 2 года, достигнутых в начале недели. В целом сентябрь оказался весьма позитивным для рынка «черного золота», контракты прибавили немногим менее 10%. Основными драйверами роста выступили: повышение прогнозов ОПЕК и МЭА по спросу на нефть на текущий и следующий годы, сигналы ОПЕК+ о готовности при необходимости продлить действующее соглашение о сокращении производства, а также рост напряженности на Ближнем Востоке (референдум в Иракском Курдистане и его возможные последствия). Впрочем, развить успех нефти будет не просто, по крайней мере в ближайшее время. Тема ОПЕК+ уже «в рынке», вопрос с Курдской автономией пока не эскалируется, а сигналы из США и Ливии указывают на восстановление производства. Кроме того, подросший интерес к доллару США снижает аппетиты к рисковых и сырьевым активам. Что касается событий вокруг Иракского Курдистана, стоит отметить, что новый всплеск напряженности может проявиться во второй половине октября. Причиной тому может стать подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в автономии, запланированных на 01 ноября. Краткосрочно ориентирами для Brent выступят отметки $56.8-58/bbl.