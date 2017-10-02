Рынок нефти 2 октября

Нефтяные цены продолжают отступать. Накануне рынок получил дополнительные сигналы фундаментального характера, которые не остались без внимания и продолжили сокращать премию за геополитические риски. В частности данные Baker Hughes отразили рост числа буровых установок в США на 6 ед. до 750 шт. Принимая во внимание тот факт, что общая американская добыча достаточно быстро восстановилась после стихий, и может получить дополнительное воодушевление за счет недавнего роста цен (прежде всего сланцевики), тема устойчивого предложения из США, возвращается на рынок. Кроме того, по предварительным данным от Reuters, сентябрьская добыча нефти ОПЕК выросла на 50K bbl /d за счет увеличения производства в Ливии и Ираке, а уровень соблюдения соглашения в сентябре снизился до 86% (с 89% в августе). Т.о. сторона предложения остается устойчивой, что без дальнейших дополнительных усилий ОПЕК+ не позволяет рассчитывать на достижение баланса на рынке. В краткосрочной перспективе в условиях отсутствия геополитического раздражителя ожидаем возвращение цен к отметкам $54-57 по Brent. На неделе фокус на данных из США от Минэнерго, а также статистку по деловой активности (индексы PMI), площадки АТР преимущественно отдыхают всю неделю.