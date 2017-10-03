Рынок нефти 3 октября

Нефтяные цены приостановили снижение, фокус рынка смещается на международный энергетический форум, стартовавший в Москве и отраслевые данные из США. Напомним, что после всплеска цен на "черное золото" (нефть сорта Brent накануне достигала 2-летних максимумов, превысив $58.5/bbl) на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке, на рынке пять дней к ряду наблюдалось коррекционное движение. В итоге котировки Brent отступили к отметкам $56/bbl, что достаточно близко к уровням, которые фиксировались до событий, связанных с Курдистаном. Таким образом, премия за геополитические риски практически полностью продисконтирована. Основными поводами для движения цен вниз стали данные из США о восстановлении производства после ураганов и сентябрьские цифры от ОПЕК, которые отразили рост добычи картелем на 120k bbl. Иными словами с фундаментальной точки зрения рынок получает сигналы, которые не только идут в противовес геополитике, но и сокращают оптимизм второй половины сентября, связанный с ожиданиями по ускорению балансировки рынка. В отношении истории с Иракским Курдистаном, полагаем, что ситуация вновь может обостриться по мере приближения запланированных на начало ноября в автономии выборов президента и парламента. Краткосрочно в фокусе сигналы с форума "Российская энергетическая неделя - 2017" и данные от API, далее от Минэнерго США о запасах нефти и объемах производства. Brent краткосрочно $55.5-56.5/bbl.