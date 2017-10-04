Рынок нефти 4 октября

Нефть не может найти отправных точек для возобновления роста и отступает перед отраслевыми данными. Рынок продолжает со сдержанным негативом оценивать сентябрьскую статистику по добыче ОПЕК, которая по предварительным данным выросла на 120k bbl. Основной вклад в рост производства внесли Кувейт, Ливия и Нигерия, снизив тем самым уровень исполнения сделки до ~90%. Помимо этого восстановление производства в США после ураганов на фоне завершившегося летнего сезона все больше смещает акцент на потенциальное возобновление роста запасов. Накануне API опубликовал отчет о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Запасы сырой нефти сократились на -4.1 mn bbl, запасы бензина при этом выросли на 4,9 mn bbl (max с января). Данные могут отражать тенденцию последнего времени, когда американские НПЗ пытались воспользоваться ситуацией высокого роста спроса на бензин и активно наращивали переработку, не становясь на профилактику перед зимним сезоном. Сегодня фокус на данные от Минэнерго США (17.30 мск). При условии того, что объемы производства продолжат рост давление на нефтяные цены может возрасти. Краткосрочно Brent $55-56.5