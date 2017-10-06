Рынок нефти 6 октября

Цены на нефть умерено снижаются после ощутимого роста накануне. Позитивные заявления участников форума «Российская энергетическая неделя – 2017» все же смогли подтолкнуть рынок вверх, несмотря на то, что принципиально новых позиций озвучено не было. Однако статус спикеров, а также полный компромисс в подходах и взглядах на будущее рынка, не остались незамеченными. Вместе с тем не стоит забывать о том, что за эмоциями стоят сухие данные. Так, традиционные производители на рынке по-прежнему сталкиваются с устойчивым предложением от сланцевиков, и все разговоры о снижении продуктивности скважин пока не подтверждаются статистикой о добыче. Кроме того, текущая конъюнктура рынка позволяет американским производителям нетрадиционной нефти активизировать хеджирование на 2018г., что делает этот сегмент рынка заметно более защищенным от перепада цен. Таким образом, сторона предложения остается весьма устойчивой. Как следствие внимание на спрос. При условии того, что формирующийся трек (по росту спроса) сохранится и/или получит развитие, рынок быстрее ощутит результат влияния сделки ОПЕК+. В этом случае оптимизм будет более устойчивым, что поддержит цены на «черное золото». В ближайшее время на рынок будут оказывать влияние следующие факторы: 1) на предстоящей неделе будут публиковаться сентябрьские отчеты МЭА и ОПЕК; 2) доллар США может продолжить укреплять свои позиции на фоне более «ястребиных» сигналов от ФРС и данных по экономике США; 3) не исключено, что тропический шторм «Нэйт», направляющийся в сторону побережья США, внесет изменения в расклад сил на рынке. Учитывая вышеизложенное, нефтяные цены в краткосрочной перспективе вряд ли смогут продемонстрировать заметный рост. Краткосрочные ориентиры по Brent - $55.5-57.5.