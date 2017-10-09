Рынок нефти 9 октября

Нефтяные цены пытаются стабилизироваться после ощутимого снижения накануне. В целом рынок пока сохраняет преимущественно негативные настроения на фоне опасений, связанных с возможным влиянием урагана Нэйт, а также последствиями потенциального разрыва «ядерной сделки» с Ираном. Напомним, что ураган Нэйт накануне привел к весьма ощутимому сокращению производственной активности в Мексиканском заливе США. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды добыча нефти сокращена на 92%, газа на 77%. Проведена эвакуация персонала с 302 из 737 добывающих платформ. Однако сегодня наблюдается постепенное восстановление производственной активности, по мере того как ураган теряет силу и не нанес ущерба инфраструктуре. Касательно «ядерного вопроса» во взаимоотношениях США и Ирана ситуация остается подвешенной. Д. Трамп заявил, что готов ввести ограничительные меры в отношении Иранской республики в ближайшее время. С учетом того, что детали не ясны, рынок исходит из потенциального худшего сценария – выхода Ирана из сделки ОПЕК+. Сегодня торги будут проходить без участия американских бирж, которые закрыты по случаю празднования Дня Колумба. На неделе в фокусе отчеты МЭА и ОПЕК, а также упомянутый вопрос о возможных шагах США в отношении Ирана. С учетом предварительных данных об увеличении объемов предложения в сентября и неопределенности по иранскому вопросу, ожидаем сохранения сдержанного давления на нефтяные цены. Brent $54-57/bbl.