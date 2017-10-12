Рынок нефти 12 октября

Цены на "черное золото" под давлением на фоне роста запасов нефти в США. Накануне рынок большую часть торговой сессии не демонстрировал четкой динамики. Детали выходивших отчетов ОПЕК и Минэнерго США посылали рынку противоречивые сигналы. Так ОПЕК повысила оценки спроса на нефть на текущий и следующий год на фоне более активного роста мировой экономики на 30k bbl/d. Наибольший вклад в динамику спроса вносят страны ОЭСР и Китай. Однако такого уровня повышение осталось незамеченным на фоне следующих факторов: 1) наряду с повышением спроса были пересмотрены с большую сторону и объемы предложения; 2) сентябрьское производство нефти картелем вернулось к росту, после того как в августе объем добычи сокращался впервые за 5 мес., при этом производство в сентябре стало вторым по величине показателем за текущий год; 3) предварительные данные по запасам в ОЭСР (за август) указали на снижение объемов нефти на 16,1 mn bbl в сравнении с июльскими данными и составили 2,996 bn/bbl. Таким образом, запасы продолжили снижение, но все еще на 171 mn bbl выше пятилетнего среднего, также в минувшем месяце отмечен рост запасов нефтепродуктов. Ежемесячный отчет Минэнерго США также не внес ясности на рынок. Прогноз цены на 2017-2018гг. был повышен (на $1 и $2, соответственно), при одновременном повышении прогноза по производству нефти (на +0,4 и +0,8%). В вечерние часы, после выхода данных от API, настроения склонились в негативную сторону. Еженедельный отчет API, продемонстрировавший неожиданный рост запасов нефти в США (+3,1 mn bbl, при предварительных ожиданиях по сокращению запасов на 0,8 mn bbl). В то же время не ожидаем продолжительного влияния данной статистики на рынок по причине искажения данных последствиями урагана Нэйт. Сегодня в фокусе ежемесячный отчет МЭА, недельные данные по запасам от Минэнерго США и возможно некоторое влияние на рынок окажет запланированное выступление президента Д. Трампа на тему политики США в отношении Ирана (не исключаем рост премии за геополитические риски). В целом рынок остается в диапазоне $53-58, что вполне комфортно для большинства участников рынка. Краткосрочные ориентиры по Brent сохраняются $56-57.5/bbl.