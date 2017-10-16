Рынок нефти 16 октября

Геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке толкает нефтяные цены вверх. Ситуация, связанная с иракским и иранским вопросами вызывают обеспокоенность на рынке. Стоит отметить, что и в том и другом случае фактические поставки нефти на рынок не нарушены, что в свою очередь может привести к дисконтированию премии за данный риск уже ближайшей перспективе. Локально дополнительным фактором роста нефтяных цен выступает статистика от Baker Hughes о снижении числа буровых в США. На неделе для сырьевых рынков в фокусе останутся вышеотмеченные факторы, а также сигналы по итогам 19 съезда Компартии КНР, где могут быть обозначены основные направления экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Краткосрочный ориентир по Brent 56.5-58.5 $/bbl.