Рынок нефти 20 октября

Нефтяные цены сдержанно восстанавливаются после ощутимого снижения накануне. Brent в утренние часы торгуется в районе отметок $57.3/5, WTI - $51.4/5. К давлению на стоимость «черного золота» днем ранее привели сообщения из Ирака и переоценка статиситки по динамике запасов нефтепродуктов в США. Согласно поступившей информации, на взятых под контроль нефтных месторождениях в Киркуке, начались активные восстановительные работы. На этом фоне перебои в поставках по трубопроводу в турецкий Джейхан не рассматриваются как серьезная угроза рынку. В целом же можно отметить, что своеобразные «качели» на рынке пока сохраняются, как реакция на поступающую геополитическую информацию с Ближнего Востока. Иранская тема на время отошла в тень, и не должна вызывать озабоченность рынка. Здесь стоит напомнить, что решение законодателей США по санкциям в отношении Ирана должно быть принято не позднее 60 дней после вынесения предложений Трампом 13/10 (таким образом итоговые решения рынок получит в начале второй декады декабря). В тоже время курдский вопрос еще может проявиться в ценах в среднесрочной перспективе. На 01/11 запланированы выборы президента и парламента Курдистана, которые способны повлиять на ситуацию в Северном Ираке, и нельзя исключать новых перебоев в поставках из этой провинции. Пока же рынок настроен дисконтировать премию за риски на Ближнем Востоке. На этом фоне мы ожидаем сокращения стоимости Brent до $3/bbl (до уровней $55-57). Краткосрочно в фокусе рынка встречи Министра энергетики Саудовской Аравии с коллегами по сделке ОПЕК+, и возможные заявления в этой связи, ориентирами для Brent выступят отметки $56.8-58 bbl/d.