Рынок нефти 23 октября

Нефть не демонстрирует выраженной динамики в ходе утренних торгов понедельника, Brent торгуется в районе $58/bbl. В целом ситуация на рынке остается весьма оптимистичной. Накануне мониторинговый комитет по сделке ОПЕК+ отчитался об исполнении соглашения в сентябре. Согласно данным страны-участники сделки выполнили условия в предыдущем месяце на 120% (в августе 116%). Помимо этого заявления сторон ОПЕК+ о готовности к любым шагам для достижения балансировки на рынке добавляют уверенности игрокам, делающим ставки на рост цен. Статистка от Baker Hughes о снижении числа действующих буровых в США также поддерживает позитивный фон. Однако при этом участники рынка не спешат тестировать отметку в $60/bbl по Brent. Вероятно, факторов фундаментального характера пока недостаточно для «прорыва», при этом геополитика также не дает поводов для беспокойства. Фокус на новостной фон по итогам заседания совета управляющих ОПЕК 23-24/10. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $57.5-58.5 bbl/d.