Рынок нефти 24 октября

Нефть под умеренным давлением в отсутствии новых сигналов для роста. Предварительные данные о снижении запасов в США по итогам недели (опрос Bloomberg указывает на сокращение запасов сырой нефти на 3 mn bbl), пока остаются без внимания участников торгов. Некоторое давление на цены формируется по мере того как геополитика вокруг курдского вопроса снижает градус напряженности, а также нет четкого понимания в отношении конкретных шагов участников сделки ОПЕК+ за пределами текущих соглашений. Накануне рынок, казалось бы, однозначно оценил перспективы продления сделки до конца 2018г. и подкреплял свои предположения сигналами от источников российской и саудовской сторон. Однако с начала текущей недели, в т.ч. сегодня новостной фон несколько изменился. Скорее стоит наблюдать за тем как стороны могут начать обсуждение по выходу из сделки, плюс глава Минэнерго РФ обращает внимание на возможное изменение трека по балансировке рынка на фоне сезонных факторов. Новак: исполнение сделки ОПЕК+ за 9 мес.– 102%. Фокус на данные от API и новости по итогам заседания совета управляющих ОПЕК, далее – внимание на встречу Министров энергетики РФ и Саудовской Аравии (02/11). Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $56.8-58 bbl/d.