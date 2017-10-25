Рынок нефти 25 октября

Нефть относительно стабильна после заметного роста накануне, Brent в утренние часы торгуется в районе $58.5/bbl. Рынок в очередной раз разглядел позитив в относительно «старой теме». В частности во вторник глава Минэнерго Саудовской Аравии в рамках форума Future Investment Initiative, проходящего в столице королевства, заявил, что страны ОПЕК+ сделают все, что необходимо для достижения обозначенных таргетов и балансировки рынка. Данный факт подтверждает, что рынок сейчас концентрируется не столько на текущих данных, сколько пытается предугадать и оценить перспективы выхода из сделки ОПЕК+. Очевидно, что соглашение будет продлеваться в том или ином виде до достижения обозначенных целей (уровней 5 летних средних запасов). При этом потребуется ли сторонам время для закрепления итогов, либо объемы ограничения, напротив, начнут корректироваться по мере приближения к цели, в этом состоит основной вопрос рынка. Ощущение того, что выход цен на уровни $60+ может вдохнуть свежий глоток воздуха в сланцевое производство и оказаться в итоге контрпродуктивным для сделки, не оставляет основных участников соглашения. Краткосрочно внимание на данные от Минэнерго США по объему недельных запасов нефти и нефтепродуктов (в 17:30 по Москве). Предварительно статистка от API оказалась на стороне роста цен, отразив рост запасов нефти лишь на 0,5 mn bbl, при этом запасы бензина сократились на 5,7 mn bbl, а дистиллятов на 4.9 mn bbl. Отдельно стоит отметить еще один фактор, который пока не отразился в ценах, но, на наш взгляд, вполне способен привести к снижению цен на ~$2. Курдская автономия предлагает заморозить результаты референдума о независимости (заявление на сайте регионального правительства). Правительство призывает к немедленному прекращению огня и остановке всех военных операций в регионе, также предлагается начать переговоры с Ираком на основе конституции. Т.о. геологическая премия должна уйти из цен. Краткосрочно Brent $57.5-58.5 bbl.