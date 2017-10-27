Рынок нефти 27 октября

Нефть сдержанно снижается в ходе утренних торгов, Brent в районе отметок $59.2/bbl. Накануне стоимость североморского контракта в очередной раз тестировала внутригодовые максимумы на фоне заявлений принца Саудовской Аравии о готовности Королевства присоединиться к продлению сделки ОПЕК+. В то же время едва ли данную новость можно считать новостью как таковой, т.к. саудовская сторона и ранее озвучивала свою позицию о поддержке такого решения. Скорее всего заявление можно рассматривать как повод для «разгона» стоимости экперирующего декабрьского контракта Brent (срок действия истекает 31/10) и последующей фиксации прибыли. Кроме того, фундаментальные сигналы (также вчерашние), хотя и с определенной натяжкой, но все же можно признать сдержанно негативными. В частности, в докладе, опубликованном в четверг, Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть в 2017 году на $2 - до $53/bbl. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $58.4-59.7 bbl. Фокус рынка на данные о числе буровых в США от Baker Hughes (сегодня 20.00 мск), а также возможные сигналы от предстоящей встречи глав Минэнерго РФ и Саудовской Аравии в рамках российско-саудовской межправкомисси (02/11).