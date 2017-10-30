Рынок нефти 30 октября

Цены на нефть на максимумах с июля 2015 года. Фундаментальную поддержку ценам оказывают исходящие от ОПЕК сигналы о перспективах продления соглашения до конца 2018 года. Звучавшие ранее заявления Путина и кронпринца Саудовской Аравии о целесообразности продления соглашения на 9 месяцев в пятницу подытожил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. В интервью Рейтер от заявил что подобные комментарии «рассеивают туман накануне заседания 30 ноября в Вене». На этом фоне нефть закрепилась на уровнях выше 60 USD/bbl, несмотря на снижение напряженности в Иракском Курдистане. Краткосрочный ориентир по Brent 59.5-61 USD/bbl.