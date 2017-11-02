Рынок нефти 2 ноября

Нефть несколько корректируется после роста выше отметок 61, возвращаясь к более фундаментально обоснованным значениям. Опубликованные накануне статистические данные запасам в США и добыче в ОПЕК формируют дополнительную поддержку для закрепления цен на довольно высоких уровнях, достигнутых в последние дни. Запасы сырой нефти в США сократились на 2.4 mm bbl, то есть более существенно, чем ожидал рынок. По оценкам Рейтерс, добыча в странах ОПЕК в октябре сократилась на 80 тыс. баррелей. Краткосрочный ориентир по Brent 59-61 $/bbl.