Рынок нефти 8 ноября

Нефтяные цены корректируются. Опасения, связанные с событиями на Ближнем Востоке снижаются, уступая место отраслевым данным. Новостной фон из Саудовской Аравии постепенно теряет остроту. Внутренние противоречия, как ожидается, не приведут к изменению отраслевой политики Королевства, а взаимоотношения с Ираном не получили негативного развития. Помимо этого накануне выходили данные от API, которые отразили меньшее, чем прогнозировалось сокращение запасов сырой нефти в США. В частности коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 1,56 mn bbl (при прогнозе 2,45 mn bbl), запасы бензина при этом выросли на 0,5 mn bbl, запасы в Кушинге также выросли на 0,8 mn bbl. Также вчера Минэнерго США в рамках ежемесячного краткосрочного обзора подтвердило прогнозную оценку добычи на 2017-2018гг. Одновременно с этим в утренние часы поступила информация о сокращении импорта нефти КНР до минимума более чем за год по итогам октября. И хотя снижение объемов импорта объясняется отсутствием новых дополнительных квот для «чайников» (независимые НПЗ в КНР), на общем фоне эта новость играет не в пользу нефти, т.к. сезонно 4 кв. демонстрирует повышенные объемы переработки. Краткосрочные ориентиры Brent $62.5-64.5/bbl.



Отдельно необходимо отметить, что Nordea пересмотрела прогноз по ценам на Brent до $ 55/bbl в 2017г., $63/bbl в 2018г. и $66/bbl 2019г. на фоне более быстрых темпах восстановления глобального баланса спроса и предложения, а также росте геополитических рисков. Подробнее: см. здесь.