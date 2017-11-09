Рынок нефти 9 ноября

Нефть не демонстрирует выраженной динамики в ходе утренних торгов четверга, Brent в районе $63.6/bbl. Накануне Минэнерго США опубликовал недельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов, которые, впрочем, рынок предпочел проигнорировать, по крайней мере пока. Ключевым эпизодом стали данные о росте производства нефтедобычи до максимальных отметок за историю наблюдений. Добыча нефти выросла до 9,62 mn bbl/d. Напомним, что согласно опубликованному на днях прогнозу американского энергетического ведомства, добыча до конца текущего года продолжит рост и достигнет 9,72 mn bbl/d. На этом фоне на рынке укрепляются ожидания о единственно возможном развитии событий, связанных со сделкой ОПЕК+, а именно игроки делают ставку на продление соглашения. Вероятно, именно уверенность в действиях членов сделки ОПЕК+ и не вызвала заметной реакции на опубликованные данные из США. Кроме того, статистке необходимо «закрепиться», т.е. если на следующей неделе добыча вновь вырастет, реакция рынка может оказаться более выраженной. Отдельного внимания заслуживает новость из Китая, где правительство приняло решение об увеличении квот на импорт нефти независимым НПЗ на 2018г. на ~2,85 mn bbl/d, что на 55% выше 2017г. Новость локально не оказывает изменения на физическом рынке, однако в целом достаточно позитивна для рынка. Краткосрочные ориентиры по Brent сохраняются на уровне $62.5-64.5/bbl.