Рынок нефти 13 ноября

Нефтяные цены сползают вниз. Пятничные данные о росте числа буровых установок в США, наряду со статистикой минувшей недели о выходе на максимумы по производству оказывают давление на нефтяные котировки. Основными данными для дальнейшей краткосрочной динамики рынка станут отчеты ОПЕК и МЭА, публикуемые на текущей неделе (пн, вт), а также традиционная статистика из США (ср), которая может подтвердить оптимизм сланцевиков и повышение их активности. Отчеты (ОПЕК, МЭА) могут привнести на рынок сдержанный оптимизм, обусловленный перспективами спроса в 2017-2018гг. Brent краткосрочно $62.5-64.5/bbl.