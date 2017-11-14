Рынок нефти 14 ноября

Нефтяные цены продолжают сдержанное движение вниз. Отчет ОПЕК, выходивший накануне не смог добавить оптимизма участникам рынка, несмотря на то, что картель повысил прогноз по росту спроса на текущий и следующий год. В отчете также отмечен прогресс по достижению таргета по сделке ОПЕК+. Запасы нефти в сентябре в странах ОЭСР сократились до отметок ниже 3 bn bbl и находятся на 154 mn bbl выше среднего 5-летнего значения. Однако рынок, по всей видимости, усилия ОПЕК+ воспринимает как данность, при этом риски со стороны роста предложения американской добычи возрастают. Так сегодняшний отчет МЭА отражает прогнозы по активному росту добычи в США. Фокус смещается на недельные данные из США, закрепление роста производства усилит распродажи на рынке. Brent краткосрочно $62.5-64.5/bbl.