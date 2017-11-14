Рынок нефти 14 ноября
14.11.2017 15:36
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Нефтяные цены продолжают сдержанное движение вниз. Отчет ОПЕК, выходивший накануне не смог добавить оптимизма участникам рынка, несмотря на то, что картель повысил прогноз по росту спроса на текущий и следующий год. В отчете также отмечен прогресс по достижению таргета по сделке ОПЕК+. Запасы нефти в сентябре в странах ОЭСР сократились до отметок ниже 3 bn bbl и находятся на 154 mn bbl выше среднего 5-летнего значения. Однако рынок, по всей видимости, усилия ОПЕК+ воспринимает как данность, при этом риски со стороны роста предложения американской добычи возрастают. Так сегодняшний отчет МЭА отражает прогнозы по активному росту добычи в США. Фокус смещается на недельные данные из США, закрепление роста производства усилит распродажи на рынке. Brent краткосрочно $62.5-64.5/bbl.
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