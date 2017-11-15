Рынок нефти 15 ноября

Нефть усилила движение вниз после пересмотра краткосрочного прогноза от МЭА и публикации API данных об изменениях запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно обновленному прогнозу МЭА рост спроса на нефть на 2017-2018 гг. был понижен на 100 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно. Данные API указали на рост запасов сырой нефти за неделю в США на 6.51 mn bbl (max за 9 мес.), одновременно с этим запасы бензина выросли на 2.4 mn bbl (max за 3 мес.). К слову, сокращение запасов в Кушинге на 1.8 mn bbl (max за 4 мес.) и дистиллятов на 2.5 mn bbl, осталось без внимания. Сегодня в фокусе встреча Минэнерго РФ с компаниями сектора в ходе которой будет обсуждаться вопрос о возможности продления сделки ОПЕК+, а также данные от Минэнерго США. Brent краткосрочно $61-63/bbl.