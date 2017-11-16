Рынок нефти 16 ноября

Нефтяные цены демонстрируют сдержанное восстановление после публикации более «мягких» данных Министерством энергетики США. Накануне американское энергетическое ведомство представило недельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. Несмотря на то, что запасы сырой нефти выросли на 1.85 mn bbl, рост оказался меньше ожидаемого (2.4 mn bbl) и ощутимо ниже данных API, которые сигнализировали об увеличении запасов на 6.5 mn bbl. Как следствие участники рынка смогли скорректировать свои излишне негативные ожидания. Статистика о сохранении положительной динамики по добыче и достижении ею нового исторического максимума (9.65 mn bbl/d) осталась без особого внимания. В целом фокус рынка сейчас все больше смещается на заседание ОПЕК (30/11) и возможное решение по сделке ОПЕК+. С учетом сохраняющихся позитивных ожиданий, полагаем, что цены на «черное золото» останутся до конца месяца на отметках $60+.