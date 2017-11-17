Рынок нефти 17 ноября

Цены на нефть возобновили умеренное снижение. Участники рынка продолжают оценивать перспективы продления соглашения ОПЕК+ с оглядкой на последний отчет МЭА в котором был понижен прогноз роста спроса на нефть на 2017-2018гг. Напомним, что основное внимание рынка смещается к предстоящему заседанию ОПЕК, назначенному на 30 ноября. Помимо членов картеля на встречу приглашены остальные участники соглашения об ограничении добычи. Основная повестка - дальнейшая судьба сделки ОПЕК+. Вероятно рынок ожидал, что уже к текущему моменту все стороны однозначно выскажутся за продление соглашения до конца 2018г., и что еще лучше без изменения параметров. Однако этого не произошло, более того, с определенными опасениями рынком были восприняты итоги встречи представителей отрасли и Минэнерго РФ. Как следствие рынок проявляет осторожность. Отдельно стоит выделить возобновление производственной активности в США, где сланцевики определенно получили свежий глоток воздуха на фоне возросших цен. Сегодня в фокусе статистка от Baker Hughes по числу буровых в США. Краткосрочные ориентиры по Brent сохраняются на уровне $61-63.