Рынок нефти 20 ноября

Нефтяные цены не демонстрируют выраженной динамики в ходе торгов понедельника, рынок концентрируется на сигналах о возможном исходе предстоящего заседания ОПЕК. В то время как в конце минувшей недели заявления министра энергетики Саудовской Аравии были восприняты рынком с заметным оптимизмом, хедж-фонды начинают менять тактику и переходят к сокращению чистой длинной позиции по Brent. Напомним, что глава Минэнерго Саудовской Аравии в минувшую пятницу сообщил о том, что ОПЕК должна объявить о сроках продления сделки по итогам встречи в Вене 30 ноября, при этом российская сторона намерена поддержать резолюцию о продлении соглашения ОПЕК+. Дополнительным позитивом для рынка стали данные от Baker Hughes,отразившие нулевое изменение числа нефтяных буровых в США. Рынок воспринял данные позитивно исходя из того, что высокие цены на «черное золото», по крайней мере, пока не привели к более заметной активности сланцевиков. И хотя пока весьма преждевременно говорить о том, что ситуация на рынке может развернуться в ближайшее время, опасения о том, что встреча 30 ноября принесет разочарования, сохраняются. Вrent краткосрочно $61,5-63,5/bbl.