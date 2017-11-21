Рынок нефти 21 ноября

Нефтяные цены сдержанно прибавляют на фоне ожиданий по сокращению запасов в США. По данным опроса Bloomberg участники рынка оценивают снижение запасов нефти по итогам недели на 2,25 mn bbl. Помимо этого оптимизм на рынке продолжают подпитывать заявления представителей стран-участниц сделки ОПЕК+. Накануне MarketWatch со ссылкой на отраслевого аналитика Schneider Electric: «Министры нефтяной промышленности Ирана и ОАЭ присоединились к другим представителям ОПЕК, выразив уверенность в том, что срок действия соглашения об ограничении добычи нефти будет продлен на предстоящем позднее в этом месяце заседании». Однако отсутствие аналогичных сообщений / заявлений с российской стороны продолжает формировать определенные сомнения относительно будущего соглашения, и приводит рынки в замешательство. Мы по-прежнему не исключаем, что возможным вариантом продления соглашения станет его трансформация после марта 2018г. В частности одним из вариантов может стать последующее за достижением таргета поэтапное сужение ограничений по добыче. Данный вариант позволит не только достичь баланса на рынке, но и сдержит в перспективе цены от более активного роста, что в свою очередь не позволит американским сланцевикам развернуться в полном объеме. Пока же для Brent ориентирами продолжат выступать отметки $61.5-63/bbl. Краткосрочно в фокусе статистика по запасам от API (00.35 мск ср).