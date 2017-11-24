Рынок нефти 24 ноября

Нефтяные цены незначительно прибавляют в ходе утренних торгов пятницы. Оптимизм на рынке продолжает подпитываться ожиданиями по продлению сделки ОПЕК+. Кроме того, умеренно позитивной для рынка стала таможенная статистка КНР по экспорту/импорту нефти и нефтепродуктов. Октябрьский импорт сырой нефти Поднебесной вырос на 7,8% г/г. Среди прочих факторов, оказывающих влияние на котировки «черного золота» стоит отметить перебои в поставках по трубопроводу Keystone по техническим причинам. Внимание рынка всецело смещается на итоги предстоящей встречи нефтепроизводителей в Вене 30 ноября. В случае продления соглашения ОПЕК+ до конца 2018г. без изменения параметров рынок продемонстрирует умеренный позитив, и Brent может достичь отметок $65-67/bbl. При этом мы не исключаем, что возможна трансформация сделки после марта 2018г. В частности одним из вариантов может стать последующее за достижением таргета поэтапное сужение «самоограничений» по добыче. Такой вариант позволит не только достичь баланса на рынке, но и сдержит в перспективе цены от более активного роста, что в свою очередь не позволит американским сланцевикам развернуться в полном объеме. При реализации подобного сценария Brent скорее отступит к уровням $58-60/bbl.